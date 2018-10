Contributi per ausili o dispositivi tecnologici a disabili o DSA

La giunta di Regione Lombardia ha approvato una delibera proposta dall’assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, Silvia Piani, che stanzia 2,6 milioni di euro per acquisto, noleggio o leasing, di ausili e strumenti tecnologicamente avanzati per giovani e adulti disabili, ovvero per minori e giovani con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa).

«Il nostro obiettivo – spiega l’assessore Silvia Piani – è garantire alle persone e alle loro famiglie una continuità d’intervento proporzionata al bisogno, onde favorire l’apprendimento e migliorare la qualità della vita».

REQUISITI PER L’AMMISSIONE – Le domande dovranno essere presentate solo on line complete della documentazione.

I criteri per accedere al contributo sono:

– essere persone disabili o giovani con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) attestati mediante certificazione;

– avere un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 30.000 euro;

– non avere ricevuto identico contributo (ai sensi della l.r. 23/1999) nei 5 anni precedenti e nella stessa area.

RISORSE ASSEGNATE ALLE ATS – «Le risorse per la realizzazione degli interventi – aggiunge l’assessore Piani – vengono assegnate alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) in base alla residenza anagrafica del richiedente. Le ATS avranno dunque il compito d’istruire le domande e verificare i requisiti.

Liquideranno poi gli importi entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti richiesti, fino ad esaurimento delle risorse, versandoli direttamente sul conto corrente dei richiedenti».

LE SPESE AMMESSIBILI – Sono ammesse al finanziamento spese per strumenti/ausili non inferiori ai 300 euro e non superiori a 16.000 euro, nella misura del 70% dell’importo ammissibile.

QUATTRO LE AREE D’INTERVENTO – I massimali di contribuzione sono

diversificati per ognuna delle quattro aree individuate, che sono:

– domotica: tecnologie finalizzate a rendere fruibile e sicuro l’ambiente di vita e a ridurre il carico assistenziale;

– mobilità: adattamento dell’autoveicolo intestato al disabile;

– informatica: acquisizione di personal computer o tablet solo se collegati ad applicativi necessari a compensare la disabilità o le difficoltà specifiche di apprendimento;

– altri ausili: acquisizione di strumenti/ausili non riconducibili o solo in parte al Nomenclatore Tariffario, quali per esempio ad alto contenuto tecnologico, per i quali è riconosciuto solo un contributo a carico del fondo sanitario, quelli per non udenti e protesi acustiche.

DECORRENZA – Le domande saranno aperte dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it fino ad esaurimento delle risorse.