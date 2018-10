Diabete e salute della bocca: incontro informativo

Sempre più evidenze scientifiche confermano che il diabete ha uno stretto legame con la salute della bocca e può esporre al rischio di sviluppare più frequentemente problemi a denti e gengive. Ciononostante, solo 4 persone diabetiche su 10 ne sono consapevoli e quasi 8 su 10 vorrebbero ricevere maggiori informazioni in merito, secondo una recente indagine che FAND nazionale ha condotto in Italia, in collaborazione con le sue sedi regionali e con l’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP).

Per rispondere a questa esigenza, fa tappa a Saronno la campagna informativo-educativa sul diabete e la salute orale, promossa in diverse Regioni della nostra Penisola dall’Associazione Italiana Diabetici (FAND) e da AIOP.

L’incontro dal titolo “Un sor…riso per il diabete”, organizzato dall’Associazione Saronnese Diabetici, sarà aperto a tutta la cittadinanza e si terrà mercoledì 17 ottobre dalle ore 20.30 presso la Sala Nevera di Casa Morandi, in Viale Santuario 2 a Saronno, alla presenza dell’Assessore comunale alla Cultura, Maria Assunta Miglino. E’ prevista la partecipazione di un dentista di AIOP, che risponderà alle domande del pubblico e spiegherà quali siano le patologie orali più comuni nelle persone con la “malattia del sangue dolce”, fornendo indicazioni utili per prevenirle e curarle nel modo migliore.

Per diffondere una maggiore consapevolezza sul tema, gli specialisti dell’Accademia dall’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica hanno inoltre stilato la brochure “Il diabete e i miei denti” e un decalogo, scaricabili ai seguenti link https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/aiop/webroot/pdf/09-05-2018_aiop_diabete.pdf e https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/aiop/webroot/pdf/09-05-2018_decalogo.pdf.