Dono degli Alpini all’associazione Gentian. Venerdì 26 ore 20:30 presso la Sala Santuccio di Clivio, vicino la biblioteca comunale, ci sarà la consegna di una donazione da parte del Gruppo Alpini di Viggiú Saltrio Clivio all’Associazione che si occupa dei pazienti con Sindrome di Wolfram.

Gli alpini e i ragazzi dell’associazione Ivantus di Clivio si sono mobilitati per sostenere le attività del gruppo appena costituito e che è alla ricerca di sostegno per le proprie attività.

Tradizionalmente, nei banchetti dell’associazione Gentian si possono trovare fotografie di propria produzione e acqueforti stampate a mano insieme al miele prelibato dell’Apicoltura Roncolino di Viggiú.

«Certo i passi da fare sono molti – commenta il vicepresidente di Gentian Raffaello D’Elia – ma non ci si perde di coraggio perché dalla nostra, ogni giorno vediamo sguardi di madri i cui figli sono portatori o malati di Wolfram e si vorrebbe che questo fosse solo un brutto sogno, ma come dico spesso: Quando piove e non hai l’ombrello per ripararti, non ti resta che ballare sotto la pioggia».