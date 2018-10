Elmec, arriva l’open day per i nuovi talenti digitali

Elmec Informatica, Managed Service Provider con oltre 700 dipendenti in Italia e all’estero, venerdì 19 ottobre apre le porte del proprio quartier generale di Brunello (VA), in via Pret 1, a tutti i professionisti nel settore informatico e ai giovani talenti del digitale interessati a sviluppare una carriera nel settore dell’informatica e delle nuove tecnologie, tra cloud computing, sicurezza, disaster recovery e stampa 3D.

L’Open Day offrirà loro sia l’occasione di presentare le proprie competenze al team HR di Elmec Informatica sia la possibilità di conoscere le professionalità maggiormente richieste dal mercato dell’innovazione digitale.

«Mai come in questo momento il settore dell’innovazione è stato così ricco di opportunità: la trasformazione digitale delle aziende, guidata dall’Internet of Things, dal cloud computing e dalla stampa 3D, sta generando una forte domanda di nuove professionalità – spiega Roberto Trentini, Direttore HR di Elmec Informatica Elmec Informatica è in prima linea in questo settore, supportando clienti in 100 Paesi nel mondo, e intende aiutare i talenti, attraverso questo Open Day, a trasformare la propria passione per l’innovazione in una opportunità di carriera».

La giornata inizierà alle 9.00 con una serie di workshop dedicati ai più recenti progetti di Elmec: Lost in translation: orientarsi nella comunicazione verso i clienti fuori e all’interno dell’azienda; Network e web development: le due facce della struttura client/server; company profile spiegata dalla Pre-vendita dell’azienda e, infine, Additive Manufacturing ed Elmec3D.

A seguire – e nel corso di tutta la giornata – sarà possibile presentare il proprio CV nel corso di colloqui in formula ‘speed date’: pochi minuti per raccontare la propria storia, le competenze e gli obiettivi professionali e avere la possibilità di lavorare in un’azienda leader nei processi di digital transformation.

I dipendenti di Elmec guideranno, inoltre, i partecipanti nella visita del campus tecnologico dell’azienda con la possibilità di visitare il Datacenter di Elmec, che ha ottenuto la certificazione Tier IV dall’ente britannico Uptime Institute, il cuore dei sistemi informativi di oltre 300 aziende italiane. Sarà inoltre possibile visitare l’help desk e il nuovo laboratorio di stampa 3D, inaugurato lo scorso giugno.

Nel corso dei workshop e della visita alla sede, i dipendenti di Elmec racconteranno in prima persona come hanno cominciato la loro carriera in azienda e cosa significhi per loro farne parte; saranno poi costantemente a disposizione per domande e approfondimenti.

COME SI ACCEDE ALL’OPEN DAY

L’Open Day del 19 ottobre 2018 è destinato anzitutto ai giovani neo-diplomati e neolaureati, ma non solo. I posti sono limitati e le candidature saranno valutate in base alle disponibilità.

L’azienda è in cerca di figure professionali come sistemisti, help desk technician, sviluppatori web, ma anche di profili commerciali, marketing, amministrativi, vendite e risorse umane.

Per informazioni, e per inviare la propria candidatura, visitare le pagine: www.elmec.com/OpenDay

https://www.linkedin.com/jobs/view/758590361/