Festa da paura al Monastero

Il monastero di Cairate celebra la notte di Halloween con una festa per grandi e piccini a base di zucche, maschere mostruose e magia da brividi. L’appuntamento per tutti è mercoledì 31 ottobre, alle ore 17.50, puntuali, perché a partire dalle ore 18 il cortile del monastero ospiterà uno spettacolo di magia “Surreale”.

Nel corso della serata saranno conferiti tre premi: alla zuccha più bella (tra quelle consegnate nel fine settimana alla reception del monastero), la maschera puù terrificante e la classe più numerosa. Dopo la premiazione un rinfresco a base di pizza sarà offerto ai partecipanti grazie alla collaborazione delle pizzerie d’asporto David e Tutankhamon il Faraone.

Alle ore 21 l’appuntamento per soli adulti è invece con la “Escape room” al Monastero di Cairate: tra luci e ombre di torce e candele, i partecipanti, divisi in squadre da minimo 5 persone, dovranno risolvere enigmi e indovinelli per trovare l’anello perduto di Manigunda, senza paura!

Per partecipare all’evento seratle è necessario munirsi di torcia elettrica e versare un’offerta minima di 15 euro.

Per maggiori informazioni: prolococairate@gmail.com oppure 3451018929