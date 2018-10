“Essere genitori, essere figli”, incontro con Pellai

Il ruolo dei genitori, il posto dei figli e la felicità in famiglia. Se ne parla giovedì 11 ottobre alle ore 21 nella biblioteca Frera di Tradate con lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai, docente all’Università Statale di Milano e con la pedagogista Barbara Tamborini.

“Essere genitori, essere figli” il titolo dell’incontro che sarà moderato da Cesare Chiericati partendo dalla necessità di sfatare un mito: non è vero che tutte le famiglie felici si assomigliano. La felicità di una famiglia non è la totale assenza di problemi, non è un’unità di misura e nemmeno una foto incorniciata in bella mostra sopra uno scaffale del salotto. “La felicità è piuttosto qualcosa che ha a che fare con la consapevolezza e l’autostima”.

L’evento è promosso dall’associazione “Amici del premio Chiara” con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio di Repubblica e Cantone Ticino, Comune di Tradate e Biblioteca Civica Tradate, che ospita la serata nella sede di via Zara 37, a Tradate.

Ingresso libero e gratuito.