Giochi in legno, pony, libri e baratto al Monastero

Anche quest’anno la festa patronale di Cairate, in programma per domenica 7 ottobre, presta grande attenzione ai bambini, cui sono dedicate diverse iniziative, a cominciare dalla piccola ludoteca allestita da Ludobus e associazione Tuttinsieme nei corrtili esterni al monastero con tanti giochi di legno da sperimentare da soli, in compagnia o a squadre.

Nelle immediate vicinanze del Monastero il centro Ippico del Seprio allestirà un breve percorso per i pony dove i bambini potranno sperimentare l’ebrezza del battesimo della sella.



Altro spazio dedicato ai più piccoli è quello allestito presso il B&B La Canonica, dove i bambini potranno scambiarsi i giochi usati secondo le regole del baratto.

E poi alle ore 16 appuntamento con la scrittrice per l’infanzia Florisa Sciannamea che presenterà il suo ultimo libro “La spunteggiatura”, per sondare i segreti dell’ortografia in allegra compagnia (evento realizzato in collaborazione con Bustolibri).

Per i genitori l’attrazione della giornata sarà “Camminar gustando”: acquistando una tessera al prezzo di 7 euro si potranno gustare i piatti della tradizione preparati dai commercianti del paese allietati dallo spettacolo della “Cucina errante”. E in più mercatino “a km zero” con prodotti della terra, banchi con marchio Slow Food, hobbisti e “scambio dei semi”, per chi ha il pollice verde e il prodotto lo vuol veder nascere dalla terra con i propri occhi.

