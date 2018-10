Halloween nell’arte da brivido dei Beni FAI

Storie misteriose, antiche leggende, formule magiche, pozioni dagli oscuri effetti e inquietanti presenze saranno protagoniste degli appuntamenti di Halloween nei Beni del FAI (Fondo Ambiente Italiano), a Varese. Villa Panza a Varese (28 ottobre), il Monastero di Torba a Gornate Olona (31 ottobre) e Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (1 novembre), aprono ai visitatori, grandi e bambini, per speciali visite animate, laboratori e giochi “da paura” dedicati alla festa più “terrificante” dell’anno.

Domenica 28 ottobre, ore 11-13 e 15-17

BRIVIDI A COLORI

Villa Panza, piazza Litta 1, Varese

I piccoli sono invitati a un itinerario straordinario tra le stanze e nel parco della dimora, tra incantesimi, giochi di luce e magie. Al termine del percorso, i bambini potranno realizzare “paurosi” lavoretti partecipando a un divertente laboratorio creativo e sperimentando i diversi linguaggi dell’arte contemporanea.

Alle ore 15 il laboratorio sarà in inglese.

Attività su prenotazione, rivolta ai bambini dai 4 ai 12 anni.

Per info e prenotazioni: faibiumo@fondoambiente.it oppure 0332 28 3960

Biglietti: bambini € 10 (iscritti FAI € 5); genitori accompagnatori € 5 (gratuito per iscritti FAI).

Mercoledì 31 ottobre, ore 14,30, 16 e 19.30

STORIE DI PAURA AL MONASTERO

Monastero di Torba, via Stazione 2, Gornate Olona

Il complesso, che fu avamposto militare dei Longobardi e poi oasi di preghiera per le monache, dedica il pomeriggio ai bambini: alle ore 14.30 e alle 16 sono in programma visite gioco tra gli ambienti del bene millenario alla scoperta di paurose credenze, ricette misteriose e ingredienti da decifrare. A seguire, un laboratorio per preparare pozioni e filtri magici dagli oscuri effetti.

Dalle ore 19.30, gli adulti potranno conoscere il monastero con una speciale visita tra storia e leggenda, con attenzione rivolta da un lato alle scoperte archeologiche in loco e alla ricerca scientifica, dall’altro alla tradizione orale e al folklore. Per concludere la serata si potrà cenare presso il ristorante del Monastero di Torba “La Cucina del Sole”.

Attività e cena su prenotazione. Per info costi e prenotazioni: faitorba@fondoambiente.it oppure 0331 820301.

Giovedì 1 novembre, ore 14 e 16

MISTERI IN VILLA

Villa Della Porta Bozzolo, in viale Camillo Bozzolo 5, Casalzuigno (VA)

I bambini avranno l’opportunità di vivere un’avventura da brivido attreverso un percorso gioco nell’antica cucina e nelle sale della residenza originaria del Cinquecento, tra racconti fantastici, inquietanti presenze e pozioni magiche di cui svelare gli ingredienti. Per finire, un intrigante laboratorio per creare e sperimentare filtri dai poteri misteriosi.

Per info e prenotazioni faibozzolo@fondoambiente.it oppure 0332 624136.