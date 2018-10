Inseguimento in Valcuvia, fermata la macchina a Malgesso

C’è una pagina in più da scrivere nella vicenda che ha messo in allarme le centinaia di persone che domenica scorsa hanno assistito all’inseguimento a folle velocità da Cittiglio fin quasi a Orino: davanti la Focus, dietro l’auto di servizio dei vigili della polizia locale del Medio Verbano.

Immagini forti: ciclisti mancati per un pelo,rotonde al contrario e veicolo contromano e poi la fuga di quei personaggi a piedi nel folto della vegetazione con un sacchetto di plastica in mano: uno di loro – in auto erano in tre – è stato arrestato.

Ieri mattina, dopo la convalida dell’arresto e l’obbligo di firma della persona finita in manette, si è verificato un secondo inseguimento sempre con quell’auto implicata.

La polizia locale del Medio Verbano ha difatti intercettato il veicolo fra Leggiuno e Sangiano – dove è attivo il sistema di lettura targhe – facendo partire l’apparato di sicurezza per rintracciare il veicolo che è stato fermato dai carabinieri della stazione di Besozzo all’altezza di Malgesso. Ma anche in questo caso, chi era alla guida è fuggito, facendo perdere le sue tracce.

Cosa si può sapere attorno a questa vicenda? Le ipotesi sono diverse ma è molto probabile che le persone a bordo del veicolo, ora sotto sequestro e risultato intestato ad un prestanome, siano implicate in un giro di furti in abitazione. Potrebbe centrare anche la droga, dal momento che proprio nei boschi dove l’auto è stata fermata, tempo fa si verificarono episodi legati al piccolo spaccio.

Ma il tema della “batteria” di ladri che entra in azione in particolari momenti della giornata – vedi il mattino di domenica, quando le persona spesso escono per la messa – può essere la pista più accreditata, anche alla luce del sacchetto che uno dei fuggitivi di domenica, che non è stato catturato, teneva in mano: cosa conteneva per essere arraffato e portato appresso durante la rocambolesca fuga? Gli investigatori stanno lavorando sul caso.