“A La casa in piazza porteremo il nostro progetto di via Monterosa”

Gabricasa ha sede a Castronno ed è un’azienda ben radicata nel settore immobiliare e nella storia della città di Varese se si pensa che la prima generazione di quest’azienda partecipò alla costruzione dell’autostrada dei Laghi e della Varese – Sacro Monte – Campo dei Fiori.

Anche Gabricasa si prepara a partecipare a “La casa in piazza”, l’evento che si svolgerà il 20 e 21 ottobre dalle 10 alle 19 alla Camera di Commercio di Varese in piazza Monte grappa dove agenzie immobiliari, costruttori, esperti finanziari, notai, incontrano i cittadini e la loro voglia di casa.

All’indomani di questo appuntamento abbiamo fatto due chiacchiere con l’architetto Gianclaudio Negri.

Architetto qual è lo stato del mercato immobiliare nella zona in cui operate?

Devo fare una premessa, noi non siamo strettamente un’agenzia immobiliare ma siamo costruttori e promotori, in pratica costruiamo e vendiamo case nuove tutte rigorosamente in classe energetica A. Detto questo devo dire che stiamo nel nostro settore stiamo riscontrando un enorme interesse. Il mercato va molto bene, certo non è florido come quello di 15 anni fa ma non è nemmeno quello che abbiamo conosciuto 5 o 6 anni fa con la crisi. Diciamo che c’è una ripresa che sembra solida e le vendite vanno bene.

In quale zona operate principalmente?

Spesso anche in alcuni paesi del Varesotto ma ora siamo principalmente su Varese città.

Vista la vostra passata presenza, come vedete la manifestazione “La casa in piazza”?

L’anno scorso è andata molto bene. Avevamo presentato il nostro progetto di via Corridoni del quale siamo molto soddisfatti e c’è stato anche chi ha comprato ricordandosi di averci visto durante la manifestazione, per cui ne siamo soddisfatti.

Il progetto di via Monterosa a Varese

Cosa vi aspettate da questa edizione?

diciamo che è sempre una bella occasione per conoscere clienti e confrontarci con i colleghi. In più quest’anno presenteremo il nostro nuovo progetto nella centralissima via Monterosa, vicino a piazza Libertà. Ci auguriamo di raccogliere stimoli positivi anche quest’anno.