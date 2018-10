L’adolescenza, tra libertà, rischi e scelte educative

Perché i ragazzi sono così vulnerabili verso alcune esperienze e comportamenti a rischio? Si può fare prevenzione senza togliere libertà?

Il dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, particolarmente esperto in tema di adolescenza, risponderà a questi delicati quesiti giovedì 18 ottobre, in una serata organizzata dall’Amministrazione comunale di Vedano Olona e dalla Cooperativa L’Aquilone che si terrà alle 21 al Circolo Vela, in via Don Minzoni 2.

“Io cresco libero” il titolo della serata, che aiuterà mamme, papà ed educatori a comprendere il rischio “dipendenza” nella vita dei ragazzi e delle ragazze e ad individuare le scelte più consone per fare prevenzione all’interno delle relazioni famigliari ed educative.

L’appuntamento è il primo di tre incontri nell’ambito del “Progetto Ve.Di“.

Ingresso libero.