L’aereo degli U2 a Linate

Gli U2 fanno tappa… a Milano.

Il jet privato del gruppo irlandese ha fatto capolino all’aeroporto di Linate, in questi giorni, in cui Bono Vox e soci suonavano a Milano, con grande successo e grandi emozioni.

Certo, per Linate è solo un passaggio “tecnico”. Ma chissà che Bono e The Edge non colgano l’occasione per qualche tour in zona. Sarebbe incredibile? Mica tanto: basti ricordare le birrette degli Iron Maiden a Somma Lombardo e i loro pranzi in riva al lago…

Il jet è decorato con la livrea dedicata all’Innocence + Experience Tour. La foto è stata scattata da un lavoratore di piazzale (qui il suo Instagram) e rilanciata da Sea, il gestore dello scalo.