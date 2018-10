Lavori in A8, occhio alle chiusure

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, per lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Busto Arsizio, per chi proviene da Milano, per due notti consecutive, con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di lunedì 29 alle ore 05:00 di mercoledì 31 ottobre. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Olona, sulla A36 Pedemontana Lombarda.

-Sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Buguggiate, per chi proviene da Milano, per una notte, dalle ore 22:00 di martedì 30 alle ore 06:00 di mercoledì 31 ottobre.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Lago di Varese Gazzada, in direzione A60 Tangenziale di Varese, immettersi sulla SP57 ed invertire il senso di marcia