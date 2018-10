L’avventura nei boschi in mountainbike

Tutti i bambini possono imparare ad andare in bicletta da soli, con gli amici o con l’aiuto di mamma e papà. Ma quando pedalare apre le porte a mille avventure nei boschi, allora può essere utile l’aiuto di un esperto per aiutare i piccoli esploratori a spostarsi in tutta sicurezza, anche da soli nella natura, lontani dal traffico.

A proporre un corso di Mountainbike per giovanissimi è l’Adventure park di Villaggio Cagnola, dove sabato mattina inizia il secondo e ultimo ciclo di tre incontri della Scuola di Mtb.

Il corso propone un approccio ludico alla disciplina, con lo scopo di combinare curiosità, divertimento in sella e l’acquisizione di alcune competenze di base per le escursioni in mountainbike:

– Il rispetto per la natura, l’ambiente e per gli altri

– Riconoscere vantaggi e pericoli dei diversi sentieri

– Conoscere il mezzo in ogni dua componente e le su peculiarità

– Rispettare le regole per la sicurezza in bicicletta

– Apprendere le nozioni fondamentali per una guida sicura su sfondo sconnesso in pianura, in salita e in discesa

Il corso è rivolto a bambini a partire dai 6 anni che sappiano già andare in bicicletta.

I docenti son Lorenzo Bassi (Guida e Maestro di mountainbike dell’Accademia nazionale di Mountainbike) e Antonio Vanetti (Maestro Fci).

Attrezzatura necessaria: Mountainbike in buono stato e casco (c’è la possibilità di noleggiare entrambi direttamente al Villaggio Cagnola), abbigliamento comodo, guanti e zainetto.

Per info costi e prenotazioni: info@villaggiocagnola.it