Le scuole ex Bottini diventeranno una sede dell’Istituto Sacro Cuore

Via libera definitivo all’intervento sulle ex “scuole femminili” di via Bottini: il fabbricato d’inizio Novecento è stato infatti ufficialmente assegnato dal Comune alla cooperativa sociale Don Francesco Ricci, vale a dire alla realtà che gestisce l’Istituto Sacro Cuore.

L’assegnazione, che segue il bando ad evidenza pubblica della scorsa estate, prevede che l’Istituto paghi 70mila l’anno per 25 anni, con la possibilità di scomputo per lavori di una somma massima di 42mila euro annui.

L’interno delle scuole abbandonate, nel 2016

La cooperativa Don Ricci infatti dovrà farsi carico della ristrutturazione e messa a norma dell’edificio, che è abbandonato da un decennio: l’ultimo uso scolastico, a partire dal 1991, era quello di sede delle scuole medie Gerolamo Cardano.

In passato era stato ipotizzato un recupero della struttura come biblioteca civica: il progetto, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra del sindaco Guenzani, fu poi cassato dall’amministrazione Cassani, perché considerato troppo oneroso e non prioritario. Ora arriva a compimento il percorso per una nuova funzione. O meglio: la riconferma della funzione scolastica, seppure con il passaggio da pubblico a privato.