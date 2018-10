Libri per bambini e ragazzi: cosa scegliere e perché

“Anche le bussole piccole indicano il senso” è il titolo del corso gratuito rivolto a genitori, insegnanti, bibliotecari ed educatori sull’importanza della lettura per bambini e ragazzi organizzato e finanziato dai Comuni di Comerio, Gavirate, Besozzo e Cocquio Trevisago. Quattro incontri in tutto con esperti del settore, a cominciare da venerdì 26 ottobre.

Venerdì 26 ottobre alle ore 15,

a Comerio, nel Salone Polivalente di via Stazione 8

“I 50 LIBRI MIGLIORI DELL’ANNO”

Un viaggio in compagnia di due librai (Germana Paraboschi e Guido Affini), per orientarsinell’universo dell’editoria per ragazzi e adolescenti, alla ricerca dei 50 migliori libri da non perdere.

Mercoledì 7 novembre alle ore 17.15,

a Besozzo, nella Sala letture di via Mazzini 10

“IL SORRISO NELLA LETTURA” con Sara Dutto

I libri come preziosi alleati per affrontare situazioni particolari. Il sorriso inteso come modalità di consolazione, di piacevole distrazione e soprattutto come strategia cognitiva per affrontare in modo efficace i piccoli e grandi momenti di crisi che possono interessare il percorso di sviluppo del bambino. Con spirito.

Mercoledì 21 novembre, alle ore 17.15,

a Cocquio Trevisago, nel salone della Biblioteca in via Motto dei Grilli 30

“MUOIO DALLA VOGLIA DI CONOSCERTI” con Associazione Sherazade

L’incontro con narrazioni capaci di rappresentare le emozioni e il mondo reale, di coltivare l’immaginazione con le storie, è un’occasione di riflessione, di conoscenza e di crescita importante, necessaria alla costruzione della personalità dei giovani. Ma come si aiutano i ragazzi a crescere come lettori appassionati e consapevoli? Come si costruisce la voglia di leggere? Come connetterla con il mondo giovanile colonizzato da serie tv, videogiochi, fumetti e smartphone?

Venerdì 30 novembre, alle ore 16.30

a Gavirate, nella Sala consiliare di via De Ambrosis 11

“PERLAPAROLA” con Chiara Carminati

Perché leggere poesia ai bambini? Come renderla un appuntamento quotidiano, un fertile terreno da condividere? Chi sono i poeti per bambini e quali sono le loro voci? Metodi e punti per coltivare le letture poetiche dei bambini: l’esplorazione dei temi, stili e forme della poesia, condotta attraverso la varietà dei testi e delle letture ad alta voce, apre le porte alla scrittura individuale con giochi di suoni e parole.

Il corso è gratuito, ma per partecipare è necessario iscriversi.

Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: biblioteca@comune.gavirate.va.it oppure 0332 748278