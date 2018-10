“Per l’uguaglianza il lavoro è”, Fiom verso il congresso

“Per l’uguaglianza il lavoro è”. Il lavoro come soggetto, come perno fondamentale dell’esistenza. Questo è il tema scelto dalla Fiom Cgil di Varese per il 23mo congresso provinciale che si terrà il 16 e 17 ottobre a Villa Porro Pirelli di Induno Olona. I lavori congressuali inizieranno il 16 ottobre alle ore 14 con la registrazione dei delegati. A seguire l’elezione della presidenza e la relazione introduttiva del segretario generale Stefani Filetti (foto sopra), i racconti e gli interventi degli invitati, la nomina delle commissioni e il dibattito.

I lavori riprendono alle 9 di mercoledì 17 ottobre con la prosecuzione del dibattito e il lavoro delle commissioni. Alle 10 e 15 “racconti in cattedra” e dibattito. Dopo pranzo, alle 14, si terranno le votazioni, l’elezione degli organismi dirigenti, elezione dei delegati al congresso regionale della Fiom e al congresso della Camera del lavoro di Varese.

Ai lavori parteciperanno il segretario generale della Cgil di Varese, Umberto Colombo, il segretario organizzativo della Camera del lavoro di Varese, Alberto Villa, Pietro Locatelli della segreteria regionale, e Gianni Venturi della segreteria nazionale della Fiom.