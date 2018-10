Nel nome della castagna, del re e della regina

La tradizione si scrive giorno dopo giorno. E gli scacchi, per Cocquio Trevisago, stanno diventando uno degli elementi distintivi del luogo.

Per questo non c’è da stupirsi se nella seconda giornata di quell’evento che a ottobre tiene tutti impegnati a Caldana per l’Ottobre caldanese si parlerà di torri, alfieri, re e regine.



Gli scacchi infatti saranno i protagonisti della seconda domenica di ottobre dove la minuscola frazione si animerà di visitatori alla ricerca di aria buona, antichi sapori e tanto svago.

Così, oltre a tutte le attrattive in programma vi saranno anche 15 scacchiere sul palco del teatro Soms, a disposizione per una partitina: gioco libero per tutti.

Ci sarà poi la scacchiera con pezzi giganti per il divertimento di grandi e piccini così che ognuno potrà imparare a giocare.

L’iniziativa, organizzata dal circolo scacchistico Esteban Canal, è in in collaborazione con Cristina Meloni del circolo di Ceriano.