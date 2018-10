A palazzo Estense l’Università va in consiglio comunale

Sarà questa sera, lunedì 29 ottobre 2018, alle 20.45 la nuova seduta del consiglio comunale di Varese.

Un consiglio con molta carne al fuoco: non solo per il numero di punti all’ordine del giorno (otto in tutto) ma anche per gli argomenti trattati: primo tra tutti, anche in senso cronologico, l’audizione dei due rettori, quello uscente Alberto Coen Porisini e quello appena eletto Angelo Tagliabue, da parte del Consiglio Comunale.

Un altro tema di quelli “pesanti” sarà quello della risistemazione del Palaghiaccio, tema da poco lanciato dalla Giunta e al centro della recente Commissione Bilancio per la scelta di finanziarlo con la cessione di alcune delle quote di A2A in possesso al Comune.

Dopodichè, il Consiglio si occuperà del Collegio dei Revisori dei Conti e infine tratterà tre mozioni a firma di consiglieri di maggioranza: una su Pedemontana e Tangenziale di Varese firmata dal PD Luca Conte, una sulla necessità di disincentivare la percorrenza ad alta velocità di via Tasso a Cartabbia firmata da Tommaso Piatti (Lista Galimberti), infine una per le politiche a sostegno delle imprese e delle attività produttive firmata da Alessandro Pepe (PD).