Palaghiaccio: il Comune mette 600 mila euro

Per la ristrutturazione del Palaghiaccio il comune mette a disposizione 600 milioni per “portarsi avanti” col progetto.

Dopo l’annuncio, ancora informale, dell’aggiudicazione del bando nazionale per sport e periferie, la giunta ha approvato nella seduta del 18 ottobre 600mila euro per realizzare il progetto esecutivo, così da poter essere già pronti quando i soldi in arrivo dal Governo diventano disponibili.

«Recentemente abbiamo appreso dalla stampa, ma speriamo che le notizie siano confermate dai fatti, della nostra aggiudicazione del bando – ha spiegato il sindaco Galimberti – E, anche in forza della candidatura di Varese, ad appoggio della candidatura di Milano e Cortina per i giochi olimpici invernali vogliamo che sia pronto per le attività di supporto all’attività olimpica, come ad esempio gli allenamenti delle varie s quadre. In realtà però vorremmo sfruttare dei giochi olimpici e dell’attenzione allo sport in queste zone per avviare una progettazioni che migliori le attività delle tante realtà che già qui sono operative».

Le somme saranno ricavate dalla vendita di azioni A2A. In questo momento il comune di Varese è proprietario di azioni per un ammontare intorno ai 14-16milioni di euro.

«Resta comunque intatta la struttura patrimoniale dell’ente, essendo entrambi investimenti strutturali: si passerà da un investimento in azioni a un investimento in opere», ha precisato l’assessore al bilancio Buzzetti.