Il Pd in Regione contro lo sgombero del campo Sinti di Gallarate

Mentre la Giunta Cassani si appresta ad approvare una delibera per lo stanziamento dei fondi necessari per l’abbattimento dei manufatti del campo sinti di via Lazzaretto i consiglieri regionali del Partito Democratico Samuele Astuti e Fabio Pizzul ne condannano le scelte.

“Gli amministratori leghisti negli ultimi tempi fanno a gara di intolleranza, a Gallarate come a Lodi, a prescindere dai problemi reali dei loro concittadini – spiegano i due consiglieri in una nota stampa -. Se esistono condizioni di illegalità vanno indubbiamente sanate ma il modo per garantire davvero un futuro migliore a tutta la comunità passa dall’integrazione, soprattutto dei bambini e dei ragazzi. Le altre strade sono scorciatoie che spostano il problema altrove ma non lo risolvono e rischiano talvolta di aggravarlo.”