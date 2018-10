Il Premio Chiara 2018 entra nella sua settimana decisiva

L’ultimo weekend del mese di ottobre porta con sé uno dei momenti clou del panorama culturale varesino (e non solo): la Finale del Premio Chiara, il concorso letterario intitolato al celebre scrittore luinese, che giunge quest’anno alla sua trentesima edizione.

Il suo atto conclusivo si celebrerà domenica 28 ottobre alle ore 17:00, come di consueto al Centro Congressi varesino delle Ville Ponti.

Tre sono gli scrittori che si contendono la palma di “campione del racconto” (il concorso è infatti da sempre dedicato specificamente alla narrazione breve): Luca Doninelli con “La conoscenza di sé”, Enrico Remmert con “La guerra dei Murazzi” e Danilo Soscia con “Atlante delle meraviglie”. Ad intervistarli e a condurre l’evento saranno Vittorio Colombo e Claudia Donadoni.

Essi saranno inoltre ospiti di due eventi propedeutici alla finale: sabato 27 ottobre alle 17 presso la Biblioteca Cantonale di Lugano e domenica 28 alle ore 11 al Museo MAGA di Gallarate.

L’esito sarà in sospeso fino all’ultimo: il notaio del Premio andrà infatti a scrutinare le schede dei 150 giurati popolari “in diretta” durante l’evento, in un’emozionante conta all’ultimo voto.

La Finale includerà altresì il verdetto del Premio Chiara Giovani, il concorso di letteratura che gli Amici di Piero Chiara dedicano ai ragazzi tra i 15 e i 25 anni. Ventuno sono i finalisti che la giuria tecnica ha selezionato quest’anno: anch’essi vengono sottoposti al giudizio della “giuria dei 150” e da qualche anno beneficiano del medesimo “main stage” degli scrittori “già affermati”.

Ma vi è un ulteriore evento degno di nota in questa settimana: mercoledì 24 ottobre alle ore 17:45 sarà infatti presentata al Caffé Zamberletti di corso Matteotti in Varese (luogo “chiariano” per eccellenza) la prima edizione de “Gli emigranti”, uno dei tanti racconti di Piero Chiara ancora “nascosti” nei suoi carteggi e mai dati alle stampe. Vero e proprio “regalo di compleanno” per il triplo decennio di attività del Premio, il racconto sarà presentato al pubblico da due delle massime “autorità” in materia: i professori Federico Roncoroni, erede testamentario dello scrittore e primo custode della sua memoria, e Mauro Novelli, curatore dell’edizione delle opere di Chiara per i Meridiani Mondadori.

Come sempre tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

(Nella foto, un istante di una delle ultime finali del Premio)