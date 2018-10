Il punk rock dei Pay per la riapertura delle Cantine

Grande festa di apertura per le Cantine Coopuf che inaugurato un nuovo anno di eventi con il concerto di Pay. La storica punk rock band del varesotto sarà in scena sabato 20 ottobre: sul palco Mr Grankio, Mr Pinguino e band con l’ironia e l’energia che li contraddistingue da sempre.

Un appuntamento per ripercorrere i brani della loro carriera, dai tempi del Barattolo dell’Ammore a quelli di Federico III, fino all’ultimo album “Canzoni per gente che non si fa più”. A seguire si terrà il Dj set di TrashMilano. La serata avrà inizio alle 22.