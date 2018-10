Ruote complete per l’inverno o solo pneumatici: cosa scegliere?

Per la stagione invernale è più opportuno scegliere di acquistare ruote complete, vale a dire cerchio più gomma, oppure solamente i pneumatici? A prima vista, l’opzione ruote complete può apparire più costosa, ma allo stesso tempo garantisce dei vantaggi di cui non si può non tener conto. Gli esperti di cerchigomme.it consigliano di acquistare ruote complete e all’interno del sito propongono un’ampia varietà di cerchi e gomme fra cui scegliere, in base al proprio modello di vettura. Le ruote complete vengono spedite al cliente già montate ed equilibrate, pronte per essere installate sul veicolo. Questa soluzione permette il montaggio anche in autonomia da parte dell’automobilista, andando così a recuperare parte delle spese per l’acquisto di cerchi e pneumatici. Grazie alle offerte, poi, è possibile acquistare ruote complete a prezzi convenienti, con un risparmio consistente. A tal proposito c’è inoltre da considerare che durante la stagione invernale, nelle aree particolarmente fredde, sulle strade viene sparso il sale per impedire la formazione della neve; le ruote montate di fabbrica sulle vetture sono decisamente più costose e si corre il rischio di rovinarle a causa appunto del sale, puntando invece su cerchi e gomme acquistati su internet è possibile preservare le ruote complete di serie, montandole solamente nel periodo estivo e dunque allungando il loro ciclo vitale.

Cerchi per pneumatici stretti e larghi: come sceglierli?

Una volta deciso di affidarsi alle ruote complete per la stagione invernale, si pone il dilemma sul tipo di pneumatici da scegliere: meglio stretti o larghi? Un tempo si consigliava di montare gomme invernali più strette, ora invece la tendenza prevede coperture larghe anche in inverno: per quale motivo? Le mescole sempre più morbide per le gomme termiche causano prestazioni inferiori in curva nel caso di pneumatici stretti, per cui scegliendo coperture con una larghezza superiore del battistrada si andrebbe a compensare la minore aderenza grazie alla maggior superficie di gomma che si trova a contatto con l’asfalto. Fra i produttori di pneumatici, Continental suggerisce di montare gomme larghe anche nei mesi invernali. La larghezza della superficie, inoltre, consente ad un più elevato numero di lamelle di poggiare sul fondo stradale, aumentando così l’attrito e di conseguenza il grip della gomma. Secondo questo modo di vedere, l’unica fase di guida in cui i pneumatici stretti si rivelano migliori di quelli larghi è nella trazione sulla neve fresca, in cui la vettura “affonda”: la larghezza inferiore consente infatti alle gomme di “tagliare” la neve e all’automobile di muoversi con più facilità. Ci sono ad ogni modo esperti che consigliano tuttora i pneumatici stretti, poiché nel complesso si confermano più sicuri nelle diverse condizioni tipicamente invernali, che prevedono neve, pioggia e strade fangose; coloro che montano gomme stagionali, in estate avranno pneumatici più larghi rispetto agli invernali, dunque potrebbe essere una valida decisione quella di acquistare ruote complete; su cerchigomme.it è facile trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, scegliendo gomme e cerchi in base al modello di vettura. Chi ad esempio possiede una Volkswagen Golf VII, ha a disposizione una vasta selezione di cerchi in lega o in acciaio di tutte le dimensioni, da 15 fino a 20 pollici, così da poter optare per la misura più idonea a seconda dei pneumatici che dovrà montare sulla vettura, siano essi larghi o stretti. In questo modo sarà possibile alternare gomme larghe oppure strette con facilità, poiché ognuna avrà il proprio cerchio della misura corretta.