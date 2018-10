Una sera a teatro per rivivere i favolosi anni’60 e ’70

Ricordare il passato per vivere il presente e affrontare con serenità il futuro. Tornare indietro nel tempo a volte può essere molto piacevole, soprattutto per chi ha vissuto “Quei favolosi anni ’60 e i mitici anni ’70”, così come è giusto che i nostri figli e nipoti sappiano come è stata la vita in quel meraviglioso periodo. “Per questo motivo abbiamo voluto creare uno spettacolo all’interno del quale offrire uno spaccato di quegli anni, attraverso i fatti, gli avvenimenti, la moda, l’abbigliamento, lo sport ma anche e soprattutto la musica – raccontano gli attori –. Crediamo sia una bellissima idea che possiate apprezzare e vivere con leggerezza, ripercorrendo il nostro vissuto e ricordando come eravamo, quali erano i nostri sogni, quante aspettative avevamo ma anche con quanta spensieratezza le vivevamo; erano i nostri anni”.

In scena Jennifer Bellea, Natalia Carpenco, Valentina Castiglione, Miriam Cossar, Marilena Garganese, Paolo Gianni, Denise Misseri, Francesca Parrotta, Federico Volante, Alline Zasa con Michelle Gianella, alle scenografie. “A crederci, però, fin dal principio è stato il Direttore Artistico Maurizio Benetazzo, che ha voluto fortemente questo evento, mettendo anima e cuore per realizzarlo.

Raccogliere due decenni in poco più di due ore non è stato assolutamente semplice, in special modo nella scelta dei brani musicali da proporre ma speriamo di aver creato il giusto mix, confidando che venga apprezzato da tutti coloro i quali decideranno di partecipare”.

Non mancheranno, anche in questa occasione, il lancio di alcuni messaggi solidali contro la violenza sulle donne. Un ringraziamento al Comune di Luino, all’associazione VioleNza dOnna e a Gli Stati Generali delle Donne 2014, che hanno concesso il patrocinio, nonché alla Direzione del teatro Sociale.

Appuntamento per venerdì 9 novembre, alle 21, al teatro Sociale di Luino. Ingresso platea 12 euro, galleria 10 euro.