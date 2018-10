Sfida tra giovani “smanettoni” per combattere il bullismo

Una sfida tecnologica contro il bullismo e il cyberbullismo. È quella che si è svolta la scorsa settimana all’Istituto superiore Ponti di Gallarate che ha ospitato il primo Hackathon regionale dedicato al rispetto in rete e alla prevenzione.

In una maratona di 9 ore, le 66 squadre, provenienti da tutte le province della Lombardia, coordinate dagli animatori digitali e dai referenti per la prevenzione del cyberbullismo, si sono “sfidate” per produrre contenuti multimediali volti alla sensibilizzazione dei loro coetanei in merito alle problematiche dei rischi della diffusione dell’odio e della mancanza di rispetto nel web.

Sei le aree su cui potersi confrontare: fake news, videogiochi, web reputation, youtube, social network, hate speech.

Tutti i prodotti raccolti, di elevata qualità, saranno messi a disposizione delle scuole attraverso una piattaforma dedicata e valutati da una Giuria formata da personalità competenti in ambito tecnologico, grafico e di comunicazione, al fine di selezionare i due migliori.

Questi saranno visionati e i migliori saranno votati dai presenti all’evento conclusivo dell’iniziativa, che si terrà il 14 novembre 2018 nella Sala “Giorgio Gaber” del Grattacielo Pirelli di Milano, con la possibilità di aggiudicarsi visori VR360° da utilizzare per scopi didattici.

Per questa occasione sono stati invitati tutti gli studenti delle scuole coinvolte e numerosi ospiti, tra cui la Dott.ssa Elena Ferrara, alla quale si deve la Legge 71/2017 contro il cyberbullismo, la Dott.ssa Adriana Battaglia, referente ministeriale e il Dott. Paolo Picchio, fondatore di Fondazione Carolina.

Uno sforzo organizzativo e gestionale notevole, che ha visto i Docenti responsabili del progetto, Proff. Mauro Sabella, Vittorio Belloni, Chiara Beltramini, Cristina Magnolo e dello Staff dirigenziale, nelle persone del Dirigente scolastico Prof. Giuseppe Martino e del Vicepreside Prof. Antonio Perrucci, impegnati fin dalla scorsa estate affinché l’Istituto Andrea Ponti potesse ottenere la gestione dell’iniziativa e quindi garantirne la miglior riuscita.