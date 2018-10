“Storie in tasca”, torna il festival internazionale di narrazione

Conoscete la storia d’amore del pugile Marcel Cerdan con Edith Piaf? Vi emozionano ancora i ricordi di una prima vacanza in colonia? O magari siete lì pronti a farvi trasportare in una notte di folle e selvaggia passione? Per gli appassionati del racconto o per chi è semplicemente incuriosito da questa espressione teatrale, nei giorni 12, 13, e 14 ottobre, torna a Besozzo “Storie in tasca – festival internazionale di narrazione”.

Giunto alla settima edizione, nell’abituale e accogliente cornice della Sala Mostre del Comune, il Festival ospiterà narratori inglesi e spagnoli che si alterneranno ad altri provenienti da diverse regioni italiane. Condurranno il pubblico in una dimensione di immaginazione, mistero e divertimento, principalmente con voce, mimica e gestualità, talvolta anche accompagnati dalla musica. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.

Anche quest’anno ci sarà uno spazio domenicale dedicato ad appassionati narratori che potranno condividere con il pubblico i propri racconti elaborati dopo un percorso di formazione.

In collaborazione col Comune di Besozzo, il festival offrirà quest’anno per la prima volta momenti di narrazione appositamente dedicati alle scuole.

Il festival è organizzato dall’associazione Club teatro del CCR di Ispra col patrocinio del Comune di Besozzo e il supporto degli sponsor Hotel Europa di Ispra e Pro-Loco di Besozzo.

Il dettaglio del programma di Storie in tasca:



Venerdì, 12 ottobre:

ore 20:45 Apertura Festival

ore 21: Sef Townsend, The goat, the dove & the wandering jew (in inglese)

ore 22: Sonia Carmona, Cuentos Eroticos (in spagnolo)

Sabato, 13 ottobre:

ore 21:00 progetto “Racconto quindi Esisto”di Silvia Frasson, con Nadia Patritti e Stefania RIcci

ore 22:00 Carlo Barbera, ‘U Cavaddu di Troia

Domenica, 14 ottobre:

ore 18:30 Narratori Telleramsee, Quattro Storie in Tasca

ore 20:00 Aperitivo

ore 20:30 Anna Abate, Alessandro Morro, I pugni del destino

Per maggiori informazioni su spettacoli e artisti visitate il sito www.storieintasca.it