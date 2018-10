Tutti in bici i bimbi delle medie

“Recuperata” l’ottava edizione della “Biciclettata Guido Petter”, organizzata dalla scuola media di Luino. La biciclettata che coinvolge gli alunni delle classi prime non si era potuta svolgere alla fine dell’anno scolastico 2017/18 causa maltempo, si è svolta la mattina del mercoledì 17 ottobre.

«E’ dal 2011 che la scuola media di Luino dedica una passeggiata in bicicletta al prof. Guido Petter di Colmegna, ex alunno della nostra scuola, partigiano, scrittore di saggi per docenti e genitori e di romanzi per ragazzi. Guido Petter è stato uno dei massimi studiosi italiani di pedagogia infantile, insignito nel 2005 dal presidente della Repubblica Ciampi della medaglia d’oro per le sue opere nel campo della conoscenza. Il professor Petter, a Padova, si spostava sempre in bicicletta e nell’anno della sua morte, avvenuta il 24 maggio 2011, la città di Padova organizzava per il 2 giugno dello stesso anno, una “biciclettata Petter”. La scuola media di Luino decideva allora di seguire l’esempio e dedicare allo studioso di Colmegna la sua biciclettata di fine anno», spiega il professor Giovanni Petrotta.

Si tratta di una biciclettata naturalistica, ambientalista e storica che parte dalla scuola B. Luini costeggia, lungo la pista ciclabile, prima la Molinera di Voldomino, poi la Tresa e la Margorabbia e si conclude alle cascate di Ferrera.

Nel corso di brevi tappe agli alunni vengono segnalate sia la presenza della peculiare flora e fauna dell’ambiente attraversato sia presenza antropica e cioè l’esistenza di fornaci, fabbriche e opifici a Voldomino, Germignaga, Mesenzana e a Ferrera, che nel ‘800 e ‘900 davano lavoro a centinaia di famiglie . In località Cucco viene ricordato loro la presenza della stazione della linea tranviaria che collegava Luino a Varese, stazione ricordata in tanti scritti di Piero Chiara.

Infine, nello spirito del partigiano Guido Petter, agli alunni vengono indicati anche alcuni luoghi storici della Resistenza Luinese e cioè la Valle della morte ove, nel 1943-1945 avveniva il passaggio clandestino degli Ebrei ed ex prigionieri alleati, la Gera di Voldomino ed il monumento commemorativo al Cucco che ricorda l’epica battaglia partigiana del San Martino in Valcuvia del novembre 1943 .

Quest’anno hanno partecipato alla biciclettata ben trentadue alunni.

Ecco i nomi: Classe 2a: Alessandro Marin; Classe 2b: Samuele Caputo, Filippo Falsone, Laura Gasperini, Francesca Morassi, Riccardo Napoli, Giulia Ottone, Alessandro Pisano, Alice Stefanazzi, Viola Tonella; Classe 2c: Niccolò Bianchi, Ludovica Formentini, Nicolò Gatta, Giorgia Orzelleca, Filippo Porro, Greta Prata, Dhoa Rouas; Classe 2d: Marco Baldioli, Roberto Bruni, Simoes Andrè Luis Correa, Haring Mattia, Federico Zanardelli; Classe 2e: Samuel Ambrosetti, Pietro Azzarito, Manuel Cambianica, Mattia Leone, Martino Ghidini, Matteo Lamotta, Guido Montesanti, Siria Testa.

Ad accompagnare i ragazzi c’erano quest’anno i prof. Marina Fiengo, Giovanni Petrotta ed il prof, “in pensione”, Fausto Passera che gentilmente si è offerto di condividere la biciclettata.