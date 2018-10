Un incontro sulla cultura a Varese

Venerdì 19 ottobre alle 17,30 nel salone superiore della Pasticceria Zamberletti, in corso Matteotti 20 «Prospettive culturali per Varese» presenta «Osservazioni sulla cultura a Varese oggi: criticità e possibili proposte». Relatore sarà il presidente dell’associazione, Bruno Belli.

Il primo degli incontri mensili che sono uno degli aspetti che caratterizzano l’attività dell’Associazione «Prospettive culturali per Varese», (il prossimo, i cui dettagli saranno comunicati in seguito, è per il 16 novembre) nasce dai temi di una intervista da lui rilasciata a Varesereport e sarà l’occasione, da parte del presidente, di illustrare la proposta scritta che due anni or sono fece all’Amministrazione comunale per i Musei di Varese, proposta che sarebbe stata a titolo gratuito – salvo le minime spese di allestimento – che non avrebbe inficiato alcun tipo di sviluppo degli stessi, ma che ne avrebbe arricchito la parte «storico – locale» e che fu rifiutata con la motivazione di altri progetti in corso, per Belli, oggi, non ancora chiari né facenti capo ad una «visione d’insieme» per il futuro socio culturale ed eventualmente turistico della città.