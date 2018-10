Un matrimonio da “notordinarychef”: Roberto Valbuzzi si è sposato

Dopo anni di fidanzamento con la sua Eleonora – anzi, come giustamente precisa, 6 anni e 8 mesi – lo “chef Bello” (e ormai, indiscutibilmente, anche bravo, vita la sua grande esperienza culinaria e televisiva maturata negli anni) Roberto Valbuzzi, ha capitolato: si è sposato nella bella location di villa Esengrini Montalbano, nel pieno centro di Varese.

Al lavoro per il suo matrimonio c’era anche l’ex collega della “prova del cuoco” Bruno Vanzan, il bartender televisivo che ha preparato i “Wedding Cocktail” agli invitati

Valbuzzi non ha però dimenticato la “sua” Mornago, quella della casa di famiglia, del giardino della nonna da cui mostra i frutti della natura nel suo seguitissimo account Instagram, @Notordinarychef. La festa infatti non è finita finchè non ha organizzato una bicchierata in piazza con i suoi concittadini, per suggellare la bella giornata.