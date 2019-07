Roberto Valbuzzi diventa papà

Roberto Valbuzzi, terza generazione di chef al Crotto Valtellina di Malnate, imprenditore, personaggio televisivo in diverse notissime trasmissioni come la Prova del Cuoco, e in onda in questo periodo con “Cortesie per gli ospiti” di cui è coconduttore, sta per diventare papà.

Lo ha annunciato sul suo profilo Instagram @notordinarychef, con una foto in cui bacia il pancino di sua moglie Eleonora e una spiegazione stringata ma senza equivoci:”Sì, è ufficiale! A little chef is growing up!”.

Roberto ed Eleonora si erano sposati nell’ottobre scorso, con una cerimonia a Mornago e un pranzo di nozze a villa Esegrini Montalbano, nel cuore di Varese. Ora la loro famiglia si allarga, mentre il lavoro per chef Valbuzzi non si ferma, sia in cucina che davanti allo schermo tv.