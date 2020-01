Alisea, piccola principessa dei venti: è nata la figlia di Roberto Valbuzzi

Ad annunciarlo il 3 gennaio 2020 è stato lo stesso neo papà orgogliosissimo, nel suo profilo Instagram prima con un racconto nelle sue stories, poi con un post tenerissimo: Roberto Valbuzzi, lo chef malnatese noto per la fortunata trasmissione Cortesie per gli Ospiti, è diventato papà.

La piccola principessa ha un nome molto originale e “ventoso”: Alisea, che prende il nome dagli alisei, venti importanti soprattutto per chi solca il mare. Pesa 3 chili e mezzo e ha fatto aspettare la mamma Eleonora, che sta bene ma ha avuto un lungo travaglio (12 ore senza epidurale, come ha confessato lei stessa nelle stories). Mamma e figli però sono state bravissime, e ora sorridono pimpanti nella foto.

Roberto è stato un papà attento e un compagno amorevole, assistendola per tutto il periodo all’ospedale del Ponte di Varese, dove è avvenuto il parto.

A noi non resta che congratularci per la splendida principessina e augurar loro ogni bene, per una bella famiglia che cresce!