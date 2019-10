Una serata con Roberto Valbuzzi nel nome di Don Vittorione

Circa 250 persone hanno partecipato alla cena capitanata dal famoso chef televisivo Roberto Valbuzzi, che ha accompagnato in cucina un giovane e volenteroso gruppo di studenti della scuola De Filippi.

La cena, che si è tenuta nella serata del 28 ottobre presso al Collegio De Filippi di Varese è stata a sostegno di Africa Mission, la “creatura” di don Vittorio Pastori, detto don Vittorione, “varesino vero” vissuto in un palazzo adiacente la Basilica di San Vittore, – come ha raccontato Guido Castelli, suo grande amico e oggi “ portavoce” delle sue esperienze – che dedicò la sua vita ai più bisognosi.

La cena è iniziata con buonissimi canederli in asciutto per poi seguire con altrettanto squisiti pizzoccheri della tradizione, di secondo una bresaola accompagnata da prodotti di stagione come funghi e castagne e a chiudere una gustosa torta di mele: il tutto preparato da chef Valbuzzi – e in sala era presente anche la giovane moglie dello chef, in dolce attesa – con i ragazzi del De Filippi.

Durante la serata sono stati proiettati alcuni brevi filmati sulla vita di Don Vittorio in Africa, e a conclusione una lotteria a premi il cui ricavato è andato aa sostegno di Africa Mission.

(Si ringrazia Michaela Tedde per la fattiva collaborazione)