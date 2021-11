Cresce la famiglia di Roberto Valbuzzi, nuovo bebè in arrivo

Roberto Valbuzzi, titolare con la famiglia del crotto Valtellina a Malnate, e ormai popolarissimo chef televisivo – è ormai da anni star di “Cortesie per gli ospiti” – diventerà presto papà.

A comunicarlo ai suoi fans è una dolcissima foto su Instagram, pubblicata prima sul suo profilo @notordinarychef e poi su quello della moglie @eleonoralaurito: per lui un testo divertente in quasiinglese: “Yes du gusti is meglio che one…another little chef is growing up!”, per lei invece un semplice “E sì… lo avevate già capito… baby 2 is coming”.

Il “nuovo piccolo chef” segue la piccola Alisea, nata a gennaio 2020 e già amatissima dai tanti followers di mamma e papà. Moltissimi i messaggi di congratulazioni: e anche la redazione di Varesenews si unisce, per questa nuova bella famiglia che diventa più grande.