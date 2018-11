Abusivi nei capannoni della ex tintoria Crespi

Nell’ambito del controllo straordinario del territorio finalizzato al contrasto dell’immigrazione clandestina, in mattinata, personale del commissariato di Polizia di Legnano, insieme a quello della Polizia Locale, ha effettuato una serie di ricognizioni in aree dismesse della città, spesso usate come rifugio per soggetti in difficoltà e irregolari sul territorio nazionale.

Tra le aree ispezionate c’era l’area ex-Crespi, già al centro delle polemiche per un incendio che si è sviluppato nel 2017, dove sono stati rintracciati 5 soggetti di nazionalità tunisina, tutti irregolari sul territorio nazionale. I cinque sono stati accompagnati alla Questura di Milano e, sulla base della querela presentata dai proprietari dell’area, sono stati indagati per occupazione abusiva.

Tra loro era presente un soggetto destinatario di ordine di carcerazione per aver trasgredito alle prescrizioni a lui imposte dall’autorità giudiziaria per un precedente reato.