Al Museo Bodini due incontri dedicati a Paolo VI

Il Museo Civico Floriano Bodini, l’Amministrazione Comunale di Gemonio, la Parrocchia di Gemonio e l’Associazione Amici del Museo Bodini, presentano due conferenze dedicate alla figura di Paolo VI a poche settimane dalla sua canonizzazione.

Due serate in cui approfondire la conoscenza di Paolo VI, il suo percorso di vita, il suo pensiero e l’amore per l’arte. Nato a Concesio (BS) nel 1897, fu eletto al soglio pontificio il 21 giugno 1963. Un pontificato che attraversò anni cruciali per il nostro Paese, dalla contestazione giovanile agli anni di piombo. Beatificato il 19 ottobre 2014 viene proclamato santo lo scorso 14 ottobre da papa Francesco.

Per Floriano Bodini Paolo VI è stato un uomo importante, un soggetto a cui l’atista ha dedicato diverse opere scultoree e grafiche, a partire dalla statua in legno di cirmolo del 1968 oggi ai Musei Vaticani. Un legame sentito anche dal rapporto di Bodini con Monsignor Pasquale Macchi, segretario di Papa Montini molto legato alla città di Varese e al nostro Sacro Monte.

Proprio al Sacro Monte di Varese, Floriano Bodini realizza un grande monumento al Papa bresciano, che a 22 anni dall’inaugurazione è stato oggetto, nelle scorse settimane, di un intervento di restauro conservativo, promosso dalla Parrocchia di Santa Maria del Monte e dalla Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese e interamente finanziati da un donatore anonimo, realizzato dalla Fonderia d’Arte De Andreis s.r.l. di Quinto Stampi di Rozzano (MI) con la supervisione di Dino Mariani, artista e collaboratore per molti anni di Bodini, già direttore della Fonderia Artistica Battaglia di Milano.

Proprio per il legame del Maestro Bodini con Paolo VI, nelle sale del Museo in cui sono custodite alcune opere a questo dedicate, sono state organizzate due conferenze a cui faranno seguito altri appuntamenti nei prossimi mesi. Domenica 18 novembre sarà ospite al Museo Civico Floriano Bodini don Silvio Bernasconi, parroco di Gemonio per approfondire la figura di Paolo VI: l’uomo, il santo, il papa. Domenica 2 dicembre il relatore sarà Mons. Erminio Villa, già rettore del Sacro Monte di Varese, per il titolo: La santità di Paolo VI espressa nell’opera di Floriano Bodini al Sacro Monte di Varese.

Conferenze a ingresso gratuito.

Museo Civico Floriano Bodini

Via Marsala, 11 21036 Gemonio (VA)

info@museobodini.it – www.museobodini.it