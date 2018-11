Arriva il Gran Galà del Commercio: “Una serata per lanciare un segnale nuovo”

Una serata a teatro per divertirsi e conoscersi. È il Gran Galà del Commercio che Ascom Gallarate e Malpensa organizza per domenica 9 dicembre al Teatro Condominio. Sul palco salirà il comico Gigi Vigliani per uno spettacolo di cabaret che vuole essere un punto di ripartenza dell’associazione.

«Con questa iniziativa intendiamo mostrare che l’Ascom non è solo una realtà che si occupa di supporto e di pratiche burocratiche -dice il nuovo presidente, Renato Chiodi- ma anche che vuole creare una nuova cultura di impresa e avere una visione nuova». Un rapporto che non può che essere faccia a faccia e che appunto vuole ripartire con un evento dal vivo. «Con questa serata vogliamo mostrare il nostro attaccamento al territorio -continua Chiodi- perchè la contaminazione tra i diversi settori e il sentirsi parte fondamentale dell’intero sistema è la strada giusta per il consolidamento e la crescita, soprattutto per i piccoli commercianti».

Così Ascom con una serata di questo tipo «vuole fare il primo passo -afferma il presidente- per mettersi in gioco e dare il buon esempio». La serata sarà infatti ad ingresso libero prenotando il proprio posto scrivendo a sandroturri@ascomgallarate.it o chiamando lo 0331 214611. Sarà data priorità ai negozianti delle 2.000 realtà dislocate nei 23 comuni dell’area e, nel caso di posti liberi, saranno accettati anche singoli cittadini.

«Sono contenta di questa iniziativa perché rende evidente la fase di cambiamento -dice l’assessore con delega al commercio, Claudia Mazzetti-. Come amministrazione cerchiamo di dare sempre maggiore importanza ai nostri commercianti e fare rete è fondamentale».