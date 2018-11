Arrivano la nebbia e la brina

Sarà una settimana d’ingresso in quella che – a seconda dei punti di vista – per convenzione chiamiamo la “brutta stagione”.

Previsioni del Centro Geofisico Prealpino parlano infatti dell’arrivo di tutti gli ingredienti dell’inverno: vento, nebbia, e soprattutto freddo.

LA SITUAZIONE – Una vasta area depressionaria sull’Europa centrale e sull’Italia mantiene oggi variabilità sulle nostre regioni. Domani la bassa pressione si sposterà verso Est, richiamando venti più asciutti settentrionali verso le Alpi e permettendo un breve ritorno dell’alta pressione atlantica fino a giovedì.

PREVISIONI – Oggi, lunedì variabile. In parte soleggiato ma ancora nuvolosità irregolare, più estesa dal pomeriggio. Asciutto o solo rare piogge in serata su pianura veneta, Cremonese e Mantovano. Domani, martedì al mattino estesi passaggi nuvolosi, via via soleggiato a partire da Piemonte e Lombardia occidentale.

Nel pomeriggio cielo sereno e limpido con residua nuvolosità all’Est. Ventoso da Nord su Alpi e Prealpi. Nuvole addossate alle creste di confine. Temperature mitigate da favonio in area pedemontana.

Mercoledì soleggiato con velature di nubi medio-alte. Possibili nebbie sulla pianura in formazione dalla serata. Brinate all’alba.

TENDENZA – Giovedì 29 novembre: sulla pianura possibili nebbie. In montagna molto mite e pallido sole velato da passaggi nuvolosi. Venerdì 30 novembre: nuvoloso, torna più freddo ma probabilmente senza pioggia.