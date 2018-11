Nuovo centro servizi di Leonardo in Norvegia

Leonardo e la norvegese Kongsberg Defence e Aerospace inaugurano il nuovo centro di manutenzione, riparazione, revisione (MRO) e collaudo delle trasmissioni degli elicotteri AW101 e NH90 a Kongsberg. La nuova struttura assicurerà la disponibilità questa avanzata tipologia di supporto sia per gli AW101 e NH90 norvegesi che per le flotte di elicotteri operanti in Scandinavia e in altre aree geografiche. Un nuovo banco prova multiruolo permetterà di collaudare le trasmissioni prima della loro reintroduzione in servizio permettendo di ridurre tempi e costi delle attività di manutenzione, riparazione e revisione.

Il centro di MRO e il nuovo accordo di collaborazione, della durata di 25 anni, sono in linea con gli impegni di partecipazione industriale di Leonardo stabiliti nell’ambito della fornitura dell’elicottero l’NH90. Inoltre, il centro di Kongsberg, sarà coinvolto nella fornitura di servizi di supporto per la flotta dei 16 AW101 norvegesi impiegati per compiti di ricerca e soccorso.

«L’apertura di questa struttura – ha spiegato Gian Piero Cutillo, managing director di Leonardo Helicopters – e l’accordo con Kongsberg confermano che l’impegno di Leonardo nei confronti della Norvegia ha un orizzonte di lungo termine, in linea con il piano di partecipazione industriale annunciato ai tempi della firma dei rispettivi contratti di fornitura. Siamo ansiosi di cominciare a lavorare insieme per assicurare il livello di servizio atteso dai nostri clienti».

Kongsberg Defence e Aerospace e Leonardo collaborano da oltre 30 anni per la manutenzione, riparazione e revisione delle trasmissioni degli elicotteri Sea King e Lynx.

«Siamo orgogliosi di questa nuova e avanzata struttura – ha dichiarato Eirik Lie, presidente di Kongsberg Defence e Aerospace – La sempre più solida collaborazione con Leonardo conferma anche il posizionamento di Kongsberg come leader nella fornitura di tali servizi in Norvegia e garantisce nel Paese il supporto alla flotta norvegese ma anche a clienti internazionali».