I Centurioni passano a Giubiano ma il Varese non sfigura

Nuova fermata interna per il Rugby Varese, battuto 26-18 al “Levi” dai Centurioni di Lumezzane, squadra candidata a frequentare le parti alte della classifica del girone 1 di Serie B e praticamente capolista in pectore, perché in caso di vittoria nel recupero con Capoterra i bresciani scavalcherebbero tutte le rivali.

Successo, quello dei Centurioni, maturato nella prima metà di gara quando gli ospiti hanno chiuso avanti sul punteggio di 8-26, un divario che poi hanno potuto amministrare nella seconda parte del match, superando “quasi indenni” anche il cartellino giallo a Corvino nel finale. (foto di Ambrogio Castiglioni)

Il Varese ha comunque dimostrato ancora una volta di valere la categoria, anche se dopo sei giornate si ritrova al terz’ultimo posto davanti alle sole Novara e Genova. I biancorossi però hanno già dovuto affrontare le prime quattro della classifica, quindi dal prossimo turno (domenica 2 dicembre a Milano contro l’Amatori&Union) la squadra di Pella e Galante potrà pianificare la propria risalita.

Il match del “Levi” si è aperto con il vantaggio varesino con un piazzato di Broggi, ma poi è salito in cattedra Mattia Aru, mediano di apertura ospite, che prima ha segnato e trasformato la meta del 3-7, poi ha aggiunto altri due punti alla meta di Azzini al 17′ (3-14). I biancorossi hanno replicato con una bella meta di F. Bianchi, ma Morandi e Pagnoni (terza trasformazione di Aru) hanno allargato il divario sul +18 bresciano alla pausa lunga.

Il Varese non si è dato per vinto ma non è riuscito a muovere il punteggio fino a oltre la metà della ripresa: al 26′ però, Comolli ha bucato la possente difesa ospite e poi – dopo il giallo a Corvino – è toccato al “terza centro” Mattia Borello schiacciare l’ovale oltre la linea di meta. In entrambi i casi la trasformazione, però, non è avvenuta e così il Varese ha dovuto affidarsi al tutto per tutto nel finale per trovare almeno la quarta meta e portare a casa il bonus: missione fallita, così la vittoria dei Centurioni ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Ma i biancorossi ora hanno la certezza di non partire battuti neppure contro le più forti del girone.

RUGBY VARESE – CENTURIONI LUMEZZANE 18-26 (8-26) MARCATURE – 1° tempo: 8′ cp Broggi (3-0), 12′ mt Aru, tr Aru (3-7), 17′ mt Azzini, tr Aru (3-14), 23′ mt F. Bianchi (8-14), 25′ mt Morandi (8-19), 33′ mt Pagnoni, tr Aru (8-26). 2° tempo: 26′ mt Comolli (13-26), 37′ mt Borello (18-26). VARESE: F. Bianchi, Pampagnin (Genua), Malnati, Broggi, R. De Cecilia (Fulginiti), Pandozy, Comolli, Borello (c.), L. De Cecilia, S. Sessarego (M. Maccarelli), Pellumbi (Djoukouehi), Castiglioni (Bobbato), Gulisano, Dal Sasso (Patruno), Bosoni (Catalfamo). All.: Pella e Galante.

NOTE. Arbitro D’Elia di Taranto (Montanari e Rizzotto). Giallo a Corvino (C) al 30′ st.

RISULTATI: Rovato – Capoterra 37-27; VARESE – Centurioni 18-26; Lecco – Bergamo 22-25; Piacenza – Monferrato 9-0; Novara – Sondrio 35-38; Genova – A&U Milano 5-29.

CLASSIFICA: Rovato 27; Monferrato, Piacenza 25; Centurioni* 24; Capoterra** 15; Bergamo 14; Lecco 13; A&U Milano 11; Sondrio 10; VARESE 6; Novara* 4; Genova 0.

Note: per ogni * una partita in meno.