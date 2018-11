Sabato 24 novembre alle ore 8 e 30 al Teatro Santuccio di Varese si terrà il convegno “Cuore e benessere. Conoscere il nostro cuore per poterlo curare”, promosso dall’associazione Amici del cuore onlus. I cardiologi del reparto di Cardiologia II dell’ospedale di Circolo incontreranno la popolazione per parlare di prevenzione e di malattie cardiovascolari.

La prima parte della mattina sarà incentrata sui fattori di rischio cardiovascolare e sui corretti stili di vita necessari per salvaguardare il nostro cuore. Nella seconda parte della mattina si parlerà delle malattie cardiovascolari da come riconoscerle a come curarle con le terapie e con le tecnologie più’ innovative.

L’incontro si propone di sensibilizzare la popolazione a mettere in pratica i consigli che i cardiologi propongono, in modo tale da prevenire, ritardare e curare le malattie cardiovascolari al fine

di ridurre la mortalità, migliorare la prognosi e di conseguenza la qualità di

vita.

Presidente del convegno è Giuseppe Calveri (nella foto), U.O. Cardiologia II Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi. Moderano i giornalisti Gianfranco Giuliani della Prealpina e Alessandra Mangiarotti

del Corriere della Sera.

Interverranno: Ylenia Bertelli, dirigente medico I livello U.O. Cardiologia II, Fabio Buzzetti. dirigente medico I livello U.O. Cardiologia II, Battistina Castiglioni dirigente medico U.O. Cardiologia II, responsabile struttura semplice di Cardiologia Interventistica, Carlo Dajelli Ermolli dirigente medico I livello U.O. Cardiologia II, Emilio Miglierina dirigente Medico I livello U.O. Cardiologia II, Michele Occhipinti dirigente medico I livello U.O. Cardiologia II, Alessandro Orrù

dirigente medico I livello U.O. Cardiologia II, Manuela Pace, dirigente medico I livello U.O. Cardiologia II, Claudio Tamborini, dirigente Medico I livello U.O. Cardiologia II.