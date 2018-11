Corso di formazione di Soroptimist: “essere leader al femminile”

Anche quest’anno all’interno del progetto decennale “Educazione e Leadership” il Soroptimist International d’Italia organizza un corso di formazione gratuito per giovani laureate presso l’Università Bocconi di Milano.

Il corso ESSERE LEADER AL FEMMINILE : “Costruisci la tua Leadership con noi “ viene proposto alle partecipanti come itinerario di crescita personale, per riflettere e agire nel rispetto del proprio talento, della propria natura, del modo di pensare , sentire ed agire.

Il percorso porrà una particolare attenzione sul tema dello stile del Leader per sottolineare come sia prioritario essere se stesse per essere leader.

Le interessate dovranno inviare una email con la domanda debitamente compilata entro il giorno 08.01.2019 alla presidente in carica al seguente indirizzo di posta elettronica : paola.fantoni2@gmail.com

Il bando:

Bando Bocconi 2019