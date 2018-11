Degustazione gratuita di panettoni al Giusto Impasto

Una degustazione gratuita di panettoni natalizi, per presentare l’esposizione di cesti natalizi. Il tutto avverrà il 30 novembre, dalle 17.30, alla pasticceria Giusto Impasto di Castronno, in via Lombardia, 52.

Durante la serata ci sarà la possibilità di assaggiare tutti i tipi di panettone realizzati quest’anno dalla pasticceria:

– tradizionale,

– cioccolato fondente,

– cioccolato bianco lampone e zenzero,

– liquirizia e zafferano, integrale ai frutti di bosco senza canditi

Oltre ai panettoni si potranno assaggiare i prosecchi, i moscati, vedere i cesti. «Ma non solo – spiegano i titolari della pasticceria, Raffaella e Daniele Frison -. Sarà l’occasione per avere informazioni su eventi aziendali, acquistare prodotti a prezzo scontato, oppure prenotare cesti natalizi e panettoni che saranno proposti in fase di assaggio».