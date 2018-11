Dieci candeline per Coop

Giornata ricca di eventi, sabato 17 novembre, per i consumatori e soci di Coop Lombardia che hanno potuto partecipare agli eventi organizzati in occasione dell’anniversario dell’apertura. A Varese il supermercato Coop via Daverio festeggia il 10° anniversario e per tutta la giornata sono proposte alcune degustazioni oltre ad una degustazione di pasta fresca ripiena pastificio San Marco (9,00-13,00 15,00-19,00). Per i più giovani si sono esibiti questa mattina i Filling the music, progetto gruppo musicale dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie che vantano milioni di visualizzazioni su Youtube.

Per tutto il giorno vi saranno degustazioni di vino e specialità gastronomiche con le eccellenze del territorio oltre a degustazioni di hamburger di pollo e verdure, degustazione tartare di salmone e degustazione frutta esotica. Non è mancato ovviamente il tradizionale taglio della torta realizzata dalla pasticceria Coop e la foto con i dipendenti.