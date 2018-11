Doppio open day alla scuola primaria di Lozza

Doppio open day alla scuola primaria “G. Pascoli” di Lozza che apre le sue porte (in via Battisti 15), a bambini e famiglie nelle mattinate di sabato 1 e venerdì 14 dicembre, dalle ore 10 a mezzogiorno, per raccontare ai futuri iscritti e ai loro genitori i punti di forza del plesso.

A cominciare dai servizi parascolastici (attivi tutti i giorni), fino alle dotazioni tecnologiche come Lim, aula d’informatica e il nuovo Atelier multimediale.

La scuola conta anche sulla disponibilità di una biblioteca sempre rinnovata, di una mensa attenta a tutte le esigenze alimentari e la proposta quotidiana di una merenda sana a base di frutta e verdura da consumare a scuola.

Ad affiancare l’offerta didattica anche il potenziamento della lingua inglese (per le classi quarte e quinte), l’educazione artistica e musicale e i corsi di teatro e scacchi. In orario extrascolastico sono poi proposti momenti di aggregazione per le famiglie e serate tematiche per genitori.

Durante le mattinate di open day le famiglie saranno guidate nella visita alla scuola, recentemente rinnovata. I bambini seanno poi coinvolti in attività nelle aule per la presentazione del Piano di Offerta Formativa (POF) e dei servizi parascolastici di pre e dopo scuola basati su “creatività ed intelligenza”. Intrattenimento per tutti i bambini che parteciperanno ai due eventi.