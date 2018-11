Due reti nei finali di tempo: il Varese cade a Masnago

Due reti del Busto 81, una allo scadere di ciascun tempo, nate entrambe da punizioni molto dubbie, mandano il Varese al tappeto per la seconda partita consecutiva in campionato. Sconfitta nel complesso beffarda anche se i biancorossi per diversi tratti della gara hanno faticato. Di Moceri il gol dei padroni di casa.

Galleria fotografica Varese - Busto 81 4 di 42

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

VARESE – BUSTO 81 1-2 (0-1)

MARCATORI: Palumbo (B) al 46′ pt; Moceri (V) al 31′ st, Giovio (B) al 45′ st

VARESE (4-2-3-1): Scapolo; Lonardi, Travaglini, M’Zoughi, Bianchi (Urbano dal 1′ st); Gestra, Marinali (Etchegoyen dal 21′ st); Camara, Improvola (Piqueti dal 1′ st), Scaramuzza; Vegnaduzzo (Moceri dal 14′ st). All. Domenicali. A disp.: Porro, Mauro, Simonetto, Conti, Mondoni.

BUSTO 81 (3-5-2): Monzani; Puka, Ferri, Bisceglia; Becchio (Battistello dal 40′ st), Pellini (Buccini dal 32′ st), Calzi (Nocciola dal 42′ st), Scognamiglio (Shullani dal 24′ st), Napoli; Palumbo, Giovio (Castagna dal 46′ st). All. Civeriati. A disp.: Migliorati, Tondini, Lamperti, Ferrario.

ARBITRO: Pasculli di Como (Gilardi e Beloli).

NOTE. Giornata fredda e poco nuvolosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Calzi, Etchegoyen, Gestra, Camara. Calci d’angolo: 4-4. Recupero: 1′ e 6′.