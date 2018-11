Domenicali ammette: “Pagati gli errori di gioventù”

DOMENICALI 1

Una partita molto equilibrata, che si siamo fatti scappare due volte di mano con due gol che potevamo evitare. Come sono stati inutili ed evitabili i due falli, concessi anche in modo generoso. Ma il contatto c’è stato, e non era necessario.

Nel secondo poi nessuno si è messo davanti alla palla e così abbiamo preso la rete decisiva. Forse Giovio era in fuorigioco ma dalla mia postazione non lo posso dire. Nella ripresa siamo stati anche bravi a recuperare lo svantaggio, avremmo potuto anche provare a vincerla e invece proprio oggi sono emersi errori di gioventù. Brucia, per come i ragazzi l’hanno giocata, contro un’ottima squadra.

Moceri è una nota lieta: da quest’estate è cresciuto tantissimo, ha fatto bene in Coppa e oggi si è fatto trovare pronto segnando anche un gol. Ma tutti i giovani sono note liete in questo momento, però oggi non posso dire di essere contento perché abbiamo perso.

(Domanda su Vegnaduzzo in difficoltà) Sicuramente la società a dicembre si muoverà sul mercato.

Giudizio sempre positivo quando si vince: sono arrivato da poco tempo, avevo chiesto ai miei di essere meno passivi e di alzare i ritmi. Nel primo tempo ho visto la squadra che volevo, nel secondo siamo leggermente calati e ci siamo abbassati troppo concedendo spazi agli esterni, ma abbiamo tenuto comunque il campo.

Episodi? Monzani non ha fatto grandi parate mentre Scapolo sull’1-0 ha fatto un intervento eccezionale. Il Varese resta squadra con giocatori importanti, che sa muovere bene la palla: nel primo tempo li abbiamo contenuti, poi alla lunga è venuta fuori la loro tecnica ma siamo stati bravi a limitare le conclusioni. Non è la mia vittoria, sarei ipocrita a dirlo: è quella della nostra società, dei direttori e dei ragazzi.

Il riassunto di oggi è simile a quello di Castellanza: quando crei devi concretizzare altrimenti gli altri ne approfittano. Il fatto di essere una squadra giovane non deve essere un alibi e lo abbiamo ribadito anche in spogliatoio: se dobbiamo giocare per vincere, tutti devono dare qualcosa in più. Oggi abbiamo ripreso la gara con una prova di carattere ma poi le ingenuità ci hanno fatto perdere. Non deve più accadere.

Purtroppo un problema tra le federazioni italiana e svizzera ha fatto slittare il mio esordio. Oggi era giusto che io partissi in panchina: da oggi ricominciamo tutti sulla stessa linea, e ognuno si dovrà guadagnare la maglia da titolare. Venivamo dal 3-0 di Castellanza, siamo stati bravi in coppa ma oggi era un bel banco di prova: ci serva come esperienza.