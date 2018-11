Escursione notturna nella brughiera

Mercoledì 21 novembre il CAI Luino propone una escursione nel tardo pomeriggio alle porte di Luino lungo gli itinerari che si snodano nella Brughiera.

La passeggiata ha tre motivi di interesse il primo il luogo affascinante tra boschetti e piccoli laghetti palustri visti con la luna piena; il secondo per imparare a camminare in un ambiente naturale con la luce delle pile; il terzo motivo è più tecnico e servirà agli operatori del Gruppo Sentieri a per la verifica della segnaletica orizzontale (segni vernice bianco-rosso) in assenza di luce. La passeggiata è semplice adatta a tutti con presenta difficoltà. Itinerario: posteggio Piscina Luino – via Cervinia – v.clo dei prati – laghetto – via

Cascina Ferrari – ritorno al Posteggio. Sentieri 207 – 181 – 181a – 181b

Accompagnatori Enrico – Gianni – Gianluigi

Tempo escursione totale ore 1.45 – Dislivello 90m – Difficoltà T1

Programma

Ore 17.50 – ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 18.00 – Inizio escursione

Ore 20.00 – Fine escursione

Portare pila

Abbigliamento e calzature adeguate

Gita gratuita con condivisione spese auto

In caso di pioggia escursione annullata

Assicurazione: solo i soci CAI usufruiscono della copertura assicurativa per infortuni

Avvertenza ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Informazioni:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it