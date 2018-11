Fiba Europe Cup: Openjobmetis-Alba in diretta

Vero e proprio “spareggio” per il primo posto del girone, quello che la Openjobmetis giocherà dalle 20,30 di mercoledì 21 novembre alla Enerxenia Arena di Masnago contro gli ungheresi dell’Alba Fehervar. VareseNews racconta la partita in diretta con un liveblog al quale è possibile partecipare scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttvn o #eurovarese su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.