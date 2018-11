Una firma personale, ispirata al mondo dell’arte

Orientato al Natale il nuovo laboratorio di Bim Bum Bart promosso dal Fai a Villa Panza per il pomeriggio di domenica 2 dicembre.

“Firma d’artista!” è il titolo della visita guidata con laboratorio rivolta ai bambini in programma per la prima domenica di dicembre, dalle ore 15 a partire dalla biglietteria di piazza Litta.

“Ogni artista ha una sua firma, un suo gesto speciale, una trama nascosta personale”, spiegano i promotori dell’evento pronti a guidare i bambini in un’originale percorso tra le opere della mostra e della collezione permanente, per scoprire tante firme d’artista, da quelle più evidenti a quelle più nascoste.

E dopo aver posto attenzione a questi dettagli, i bambini in laboratorio potranno creare la loro firma, scegliendo ciascuno il proprio gesto personale con cui personalizzare i pacchetti di Natale.

Attività adatta a bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni.

Il laboratorio costa 10 a bimbo (€ 5 iscritti al Fai), € 5 adulti accompagnatori (gratuito adulti accompagnatori iscritti al Fai).

Per info e prenotazioni: faibiumo@fondoambiente.it, oppure 0332 283960.